САМАРА, 9 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. Работники Горьковского автозавода уходят в корпоративный отпуск

"Все вышли на работу. Производство работает в штатном режиме", — сказал Зайцев.

Ранее Зайцев проинформировал РИА Новости, что с 9 января по 26 февраля 2023 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva — с понедельника по субботу в одну смену. В профсоюзе уточняли, что для сотрудников работа предусмотрена по графикам сменности пять дней в неделю и со скользящим выходным днем среди недели.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.