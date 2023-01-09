МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Renault обдумывает налаживание массового производства электромобилей в Индии в рамках возобновившихся попыток активизировать продажи на рынке, на котором внедрение электромобилей, как ожидается, будет развиваться быстрыми темпами с низкой базы. Об этом агентству Reuters рассказали два осведомленных источника. Renault и Nissan обсудят будущую форму альянса

Проект Renault показывает, как французский автопроизводитель продвигается с планами электрификации, пока продолжает вести переговоры по нерешенным вопросам со своим партнером по альянсу Nissan Motor. Они касаются инвестирования в подразделение электромобилей Renault, которое она намерена выделить из своих операций.

Кроме того, проект указывает на изменившееся отношение к авторынку Индии. В 2022 году он рос самыми быстрыми темпами среди всех других крупных рынков. В прошлом году продажи электромобилей на нем, вероятно, составили менее 1%, но власти поставили цель повысить их долю к 2030 году до 30% и в последнее время довольно успешно привлекают поставщиков для международных автопроизводителей за счет ряда субсидий.

Renault, по словам источников, рассматривает возможность запустить в производство в Индии электроверсию своего хэтчбека Kwid.

Компания проанализирует потенциальный спрос, цены и возможность выпускать данный электромобиль с помощью местных комплектующих, рассказал один из собеседников, добавив, что любой запуск состоится не ранее конца 2024 года.

Данный шаг согласуется с более масштабным планом Renault по активизации продаж в стране, где она продолжает получать прибыль, несмотря на то, что в 2022 году продала меньше машин, чем в предыдущем году, отметил источник.

Renault India отказалась прокомментировать производственные планы, но сказала, что компания "всерьез ориентируется на электрификацию на глобальном уровне" в рамках стратегии, обозначенной гендиректором Лукой де Мео, и что "Индия является одним из ключевым рынков" для группы.

По прогнозу S&P Global Mobility, Индия должна стать третьим по величине в мире рынком легковых и прочих малотоннажных машин, сместив Японию. Отраслевые продажи в стране в 2022 году, предположительно, выросли на 23% до 4,4 млн.

Это контрастирует с прогнозом для США, где в следующем году рынок, как ожидается, останется ниже уровней 2019 года, и для Китая, где слабеет спрос.

"Индия будет играть важную роль в будущих проектах Renault-Nissan, но местные планы будут утверждены только после того, как будет достигнуто мировое соглашение по реструктуризации альянса", — утверждает один из собеседников.

В Индии местный автопроизводитель Tata Motors, который лидирует по продажам электромобилей, а также такие иностранные игроки, такие как Stellantis, Hyundai Motor и MG Motor из группы SAIC, тоже определяются с запусками электромобилей.

Renault, чтобы претендовать на субсидии в Индии, придется выпускать автомобиль на своем партнерском заводе на юге страны и пользоваться местными компонентами, пояснил первый источник. Мажоритарной долей в этом индийском заводе владеет Nissan.

В данный момент Renault производит в Индии хэтчбек Kwid, кроссовер Kiger и семиместный автомобиль Triber. В 2022 году ее продажи упали на 9% примерно до 87 000, а доля на рынке опустились до чуть более 2%.

В рамках перезагрузки своего индийского бизнеса Renault также планирует инвестировать в переоснащение и модернизацию некоторых своих крупных дилерских центров в больших городах, добавил источник. По данным компании, в Индии у нее 500 точек продаж.