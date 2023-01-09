МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Tesla начала предлагать скидки покупателям электромобилей в Сингапуре, если они соглашаются приобрести автомобиль из существующих запасов Model 3 или Model Y, сообщил в понедельник специалист по продажам компании. СМИ: акции Tesla начали год со снижения более чем на 12 процентов

Tesla предлагает скидку в 5000 долларов покупателям, которые согласятся обменять свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на новый электромобиль с соответствующей доплатой, плюс субсидию еще на 5000 долларов на приобретение сертификата на управление автомобилем в Сингапуре.

Кроме того, квалифицированным покупателям, которые располагают местом для домашней установки, Tesla предложит настенный разъем для зарядки, хотя оплатить стоимость его установки придется самому потребителю.

Данные скидки в Сингапуре, срок действия которых ограничен, Tesla предложила всего через несколько дней после того, как снизила цены в Китае, Южной Корее, Японии и Австралии.