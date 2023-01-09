МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом — до 626,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Минпромторг ждет увеличения числа продаж новых автомобилей в 2023 году

"За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин – на 59% меньше, чем в 2021 году… Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки (29,4%), львиную долю которых составили легковые автомобили Lada. В 2022 году они разошлись тиражом в 174,7 тыс. единиц, что составляет 27,9% от общего объема рынка", — отметили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

На втором месте корейские бренды, суммарная доля продаж которых в РФ составила 19,5%. Так, автомобили марок Kia (65,7 тысячи машин) и Hyundai (54 тысячи машин) располагаются в рейтинге вслед за отечественной Lada.

Совсем немного от лидеров в легковом сегменте отстали китайские производители, общая доля которых составила 19,2%. "С другой стороны, они опередили "европейцев", которые заняли 18,5% на нашем рынке. Впрочем, среди марок французский Renault (40,8 тыс. шт.) оказывается на четвертом месте, а китайский Chery (39,3 тыс. шт.) – на пятом", — уточнили в "Автостате".

Доля продаж японских марок на российском рынке легковушек по итогам 2022 года составила 12,4%, а оставшийся 1% рынка принадлежит американским брендам, добавили в агентстве.