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2023
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"АвтоВАЗ" сообщил о падении продаж в 2022 году
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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом — до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания. "В 2022 году официальными дилерами Lada... ПРАЙМ, 10.01.2023
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом — до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания.
"В 2022 году официальными дилерами Lada реализовано 188 645 автомобилей", — сообщили в "АвтоВАЗе", уточнив, что падение продаж составило 46%.
При этом сокращение продаж "АвтоВАЗа" по итогам года было меньше общего падения российского рынка легковых машин и LCV, который, по данным компании, упал в 2022 году на 59% — до 676 тысяч штук.