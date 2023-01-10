МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в 2022 году снизились на 46% по сравнению с предыдущим годом — до 188,6 тысячи автомобилей Lada, сообщает компания.

"В 2022 году официальными дилерами Lada реализовано 188 645 автомобилей", — сообщили в "АвтоВАЗе", уточнив, что падение продаж составило 46%.

При этом сокращение продаж "АвтоВАЗа" по итогам года было меньше общего падения российского рынка легковых машин и LCV, который, по данным компании, упал в 2022 году на 59% — до 676 тысяч штук.