Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2022 году составила 1,6 миллиарда рублей
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ АВТОВАЗ ПО МСФО В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛА 1,6 МЛРД РУБ — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
https://auto.1prime.ru/auto/20230110/839429666.html
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ АВТОВАЗ ПО МСФО В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛА 1,6 МЛРД РУБ — ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
https://auto.1prime.ru/auto/20230110/839429666.html