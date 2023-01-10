"АвтоВАЗ" исключил покупку активов от ушедших из России брендов
"АвтоВАЗ" не планирует покупать новые производственные активы ушедших из России концернов
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" пока не планирует приобретать новые производственные активы ушедших из РФ автоконцернов, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Пока не планируем приобретение дополнительных активов от ушедших из РФ брендов", — сказал он.
Соколов также уточнил, что бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в январе-феврале.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.