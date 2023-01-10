МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" пока не планирует приобретать новые производственные активы ушедших из РФ автоконцернов, сообщил президент компании Максим Соколов. Доля "АвтоВАЗа" на российском рынке достигла рекорда за десять лет

"Пока не планируем приобретение дополнительных активов от ушедших из РФ брендов", — сказал он.

Соколов также уточнил, что бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в январе-феврале.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.