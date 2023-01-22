МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские автомобили класса люкс Aurus планируется выпускать в электрической версии, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. В России предложили изменить правила ремонта машин по ОСАГО

"Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено "Аурусами". Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем – увидим", — сказала она, отвечая на вопрос о своих возможных планах пересесть на электромобиль.

Сама Абрамченко к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации. "За такими технологиями будущее, безусловно, тем более, что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации", — отметила она.

Осенью прошлого года вице-премьер Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя" выразил надежду, что в ближайшее время пересядет на электромобиль. В свою очередь пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова заявила тогда РИА Новости, что управделами может проработать возможность закупки электромобилей для членов правительства, если такое поручение будет дано.

При этом еще в 2021 году вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что Aurus ведет разработку электрической, водородной и гибридной версий, при этом рынок покажет целесообразность их серийного выпуска, уточнял он. Модель Aurus Senat, работающая на водородном топливе, впервые публично была представлена на ВЭФ-21. Электрическая версия пока не демонстрировалась. Тем не менее, Мантуров не исключал, что она появится и у новой модели бренда — внедорожника Aurus Komendant.

В целом в России прослеживается переориентация на электродвижение: во-первых, в конце 2021 года была утверждена концепция развития электротранспорта, причем как отмечали в Минэкономразвития — пересматривать ее не планируется. Согласно документу, в 2023 году планируется произвести 7,4 тысячи электромобилей. Во-вторых, производство электромобилей в стране наладить проще, нежели моделей на ДВС. Также электрокары отечественного производства Evolute в качестве господдержки были включены в программу льготного автокредитования.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 23 января в 10.00