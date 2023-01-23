МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford намерен сократить до 3200 рабочих мест на заводе в немецком городе Кельн, сообщило в понедельник информационное агентство dpa со ссылкой на совет рабочих компании. Bloomberg сообщил о планах Ford построить завод аккумуляторов в США