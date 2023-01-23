2023-01-23T16:32:02+03:00
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2023
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СМИ: Ford планирует масштабные сокращения на заводе в Кельне
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Американский автопроизводитель Ford намерен сократить до 3200 рабочих мест на заводе в немецком городе Кельн, сообщило в понедельник информационное агентство dpa со ссылкой на... ПРАЙМ, 23.01.2023
авто, бизнес, новости, германия, ford, сокращение, завод
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford намерен сократить до 3200 рабочих мест на заводе в немецком городе Кельн, сообщило в понедельник информационное агентство dpa со ссылкой на совет рабочих компании.