МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в декабре прошлого года выросла на 23% относительно аналогичного показателя годом ранее — до 91 314 рублей, при этом средняя стоимость полиса за этот же период увеличилась на 21% — до 6 793 рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). РСА предложил увеличить штраф за вождение автомобиля без ОСАГО

"По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 рублей). Эта динамика соответствует росту цен в справочнике запчастей: в новых справочниках от 19 декабря средний рост цен составил по сравнению со справочником от 19 марта 28%. При этом 60-70% в структуре выплат приходится на запчасти, остальное — на лакокрасочные материалы и ремонтные работы", — приводятся слова главы РСА Евгения Уфимцева.

"Средняя премия увеличилась не так значительно: по итогам 2022 года в целом по РФ средняя премия по ОСАГО составила 6 793 рубля против 5 599 рублей в 2021 году (рост на 21%). Для легковых автомобилей физлиц рост средних премий оказался ниже: средняя премия по итогам 2022 года составила 6 370 рублей против 5 441 рубля в 2021 году (рост 17%)", — добавил Уфимцев.

В части каско, по данным Бюро страховых историй (БСИ), средняя премия незначительно выросла и составила 40 052 рубля против 39 805 рублей в 2021 году.

"Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО. Благодаря реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО страховщики могут устанавливать премию по обязательной "автогражданке" в зависимости от степени потенциальной аварийности водителя. Это повысило конкуренцию между страховыми компаниями за безаварийных автовладельцев, в результате чего рост премий для них существенно менее заметен, чем для аварийных водителей", — приводятся слова Уфимцева.