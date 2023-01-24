МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ford Motor Co ведет переговоры с китайским производителем электромобилей BYD Co о продаже ему одного из своих производственных предприятий в Германии. Об этом во вторник со ссылкой на информированные источники сообщила WSJ. СМИ: Ford планирует масштабные сокращения на заводе в Кельне

Речь идет о заводе в Зарлуи, где производство транспортных средств должно окончательно прекратиться к 2025 году, сообщает WSJ, добавляя, что переговоры находятся на предварительной стадии и не обязательно приведут к сделке.

В компании, выпускающей на этом заводе компакт Focus, пока не ответили на просьбу Reuters прокомментировать переговоры.

Рост затрат на материалы для аккумуляторов электромобилей и ожидаемое замедление экономического роста в США и ЕС заставляют автопроизводителей сокращать расходы.

Кроме того, к середине февраля Ford собирается определиться насчет количества сокращаемых рабочих мест в Европе. Ранее в компании объявили о планируемом сокращении 3200 рабочих мест на заводе в Кельне.

В статье WSJ также сказано, что Ford удалось найти около 15 потенциальных инвесторов, однако выяснить условия сделки не удалось.