МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Средний размер автокредита в России в декабре резко вырос — на 14%, до 1,244 миллиона рублей, что стало максимальным уровнем с начала весны 2022 года, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро".

"Рост средней суммы автокредита в декабре 2022 — это своеобразная компенсация падения рынка в течение ряда предыдущих месяцев. Автодилеры постепенно переориентировали свои активности на новые марки и начали предлагать транспортные средства с набором обязательных дополнительных опций, что, безусловно, приводит к росту стоимости автомобиля и, как следствие, к росту средней суммы автокредита", — прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.

Он добавил, что другим фактором роста средней суммы кредита является ценовая политика автодилеров, которая учитывает инфляционную составляющую производителей транспортных средств, вышедших на рынок. С учетом этого и ограниченности предложений на рынке, стоимость транспортных средств может и в дальнейшем показывать рост, что, в свою очередь, будет драйвером роста средней суммы автокредитов, подчеркнул он.

В то же время количество новых ссуд на покупку автомобиля в декабре просело — на 7,5%, до 46,5 тысячи единиц. В результате объем выданных автокредитов увеличился лишь на 5,3% — до 57,9 миллиарда рублей.

Количество активных автокредитов российских банков в декабре немного подросло — на 0,3%, до 1,697 миллиона ссуд. При этом объем таких кредитов вырос лишь на 0,1% за последний месяц прошлого года — до 1,14 триллиона рублей.

Проблемная задолженность в сегменте автокредитования росла более быстрыми темпами. Так, объем таких ссуд увеличился на 1,7% — до 55,8 миллиарда рублей, а их количество — на 0,7%, до 99,5 тысячи кредитов. При этом доля "плохих" автокредитов в общем портфеле незначительна: лишь 0,05% в денежном и 0,06% в количественном выражении.