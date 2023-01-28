МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Китай в прошлом 2022 году смог войти в тройку стран, являющихся крупнейшими производителями автомобилей в мире, пишет агентство Bloomberg. Страна поставила на внешние рынки более 2,5 миллиона авто.

Это позволило Поднебесной занять третье место в качестве экспортеров машин в мире, после Японии и Германии.

Четвертое и пятое места в списке — у производителей в южной Корее и Соединенных Штатах.

Что позволило Китаю занять третье место и обойти конкурентов на мировоми автомобильном рынке? агентство отмечсает, что лучше всего китайские машины покупают водители в странах Ближнего Востока и в Латинской Америке.

Что касается европейского рынка, то здесь в большинстве покупают электрокары американского бренда Tesla, которые произведены в Китае. Также продаются авто европейских компаний, которые перенесли в КНР производственные мощности.