МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ford Motor Co сегодня заявил, что снижает цены на свой электрический кроссовер Mustang Mach-E сразу на 5900 долларов за автомобиль. Несколько недель назад конкурент Tesla Inc понизил цены на свои электромобили по всему миру на 20%. Ford повысит цену бюджетной версии электропикапа F-150

Акции Ford на премаркете в США подешевели на 2,6%.

Автопроизводитель также заявил, что "существенно" расширяет производство электромобилей Mach-E.