СМИ: Volkswagen может разместить фабрику аккумуляторных элементов в Онтарио
Handelsblatt: Volkswagen может построить фабрику аккумуляторных элементов в Онтарио
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Volkswagen рассматривает возможность строительства фабрики по производству аккумуляторных элементов в Онтарио, сообщает во вторник деловая газета Handelsblatt, добавляя, что власти канадской провинции предложили компании инвестиции и другие стимулы.
В реестр лобби Volkswagen в Онтарио в этом месяце внесено пять записей, сообщает издание со ссылкой на документы. В одной из них упомянут гендиректор Volkswagen Оливер Блюме.
Представитель Volkswagen отказался комментировать статью Handelsblatt, подчеркнув, что решение о размещении завода в Северной Америке еще не принято.
В декабре автопроизводитель подтвердил, что подбирает место для размещения завода аккумуляторных элементов в Северной Америке. Тогда же Блюме заявлял, что "одним из логичных вариантов" была бы Канада.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Handelsblatt, Онтарио хочет, чтобы компания "рассмотрела ее кандидатуру в конкуренции с другими локациями".