МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Volkswagen рассматривает возможность строительства фабрики по производству аккумуляторных элементов в Онтарио, сообщает во вторник деловая газета Handelsblatt, добавляя, что власти канадской провинции предложили компании инвестиции и другие стимулы. Volkswagen намерен расширять позиции на китайском рынке электромобилей

В реестр лобби Volkswagen в Онтарио в этом месяце внесено пять записей, сообщает издание со ссылкой на документы. В одной из них упомянут гендиректор Volkswagen Оливер Блюме.

Представитель Volkswagen отказался комментировать статью Handelsblatt, подчеркнув, что решение о размещении завода в Северной Америке еще не принято.

В декабре автопроизводитель подтвердил, что подбирает место для размещения завода аккумуляторных элементов в Северной Америке. Тогда же Блюме заявлял, что "одним из логичных вариантов" была бы Канада.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Handelsblatt, Онтарио хочет, чтобы компания "рассмотрела ее кандидатуру в конкуренции с другими локациями".