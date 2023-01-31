МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Tesla Inc заявила, что в следующем году ее капрасходы должны резко вырасти на фоне наращивания производства новых аккумуляторных элементов и грузовиков Semi. Компания Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли

Компания, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, прогнозирует на 2024-2025 годы капрасходы на уровне 7-9 млрд долларов. Среднее значение этого диапазона на 1 млрд долларов превышает среднее значение прогноза на этот год, составляющего от 6 до 8 млрд долларов.

Часть расходов придется на расширение комплекса гигафабрики в Неваде на 3,6 млрд долларов. Компания строит там завод для массового выпуска давно ожидающегося грузовика Semi и завод по производству ячеек 4680, который сможет поставлять аккумуляторы для 2 млн легковых машин в год.

Tesla также увеличивает выпуск продукции на заводах в Берлине и в Остине (Техас), испытывая при этом сложности из-за высокой стоимости таких материалов, как литий для батарей.

Акции компании на премаркете упали на 1,8%.

Компания сегодня также сообщила о списании стоимости биткоинов на 204 млн долларов. При этом она заработала 64 млн доллара на конвертации биткоинов в официальную валюту.