НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — ПРАЙМ. Первую партию такси-электрокаров запустили в работу в Нижнем Новгороде во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Путин подписал закон о регулировании работы в сфере такси

Автопарк электромобилей представлен моделью EVOLUTE i-PRO производства липецкого завода "Моторинвест". Согласно информации на сайте производителя, рекомендованная розничная цена данной модели составляет 2,99 миллиона рублей.

Презентацию комплексного проекта по развитию городского электротранспорта и развертыванию зарядной инфраструктуры устроили напротив стен Нижегородского кремля. Всего на площади Минина и Пожарского собралось 25 электроавтомобилей, которые начинают перевозить жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Первым пассажиром электротакси стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сделав круг по площади Минина, он поделился впечатлениями с журналистами. "Прекрасные впечатления — тихо, слышно только звук кондиционера, очень плавный ход", — сказал глава региона.

Как рассказал генеральный директор компании "Оператор электродвижения" Алексей Тихонов, Нижегородская область — первый в России регион, где реализован комплексный проект развития электротранспорта — от зарядки до пользователя. Заказать электротакси можно будет с 1 февраля через приложение "Яндекс.Такси" по тарифам "комфорт" и "комфорт плюс".

"В июне 2022 года мы подписали соглашение с правительством Нижегородской области, и за полгода проект был полностью запущен. Мы построили зарядную инфраструктуру на территории города — это 44 зарядные станции, одна из них находится на площади Минина. Это так называемая опорная сеть, обеспечивающая сплошное покрытие на территории города. Мы посмотрим, как она будет эксплуатироваться в ближайшие 3-4 месяца, где будет жителям недоставать зарядной инфраструктуры, и будем развивать ее", — рассказал Тихонов.

По его словам, совокупные инвестиции в этот проект составили 750 миллионов рублей. Треть этих средств – 250 миллионов рублей – это инвестиции в зарядную инфраструктуру, остальное – деньги на сами автомобили, как подчеркнул Тихонов, "российской локализации". Уже закуплено 180 электроавтомобилей, предполагается приобрести еще 100. При этом электрокары в обслуживании обходятся гораздо дешевле по сравнению с машиной с двигателем внутреннего сгорания. Как отметил губернатор, программа субсидирования строительства зарядной инфраструктуры и реализации отечественных автомобилей делает автомобили доступнее.

В настоящее время в Нижнем Новгороде в общей сложности построено 62 зарядные станции.