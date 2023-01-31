МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует продлить действие упрощенных требований к выпуску машин в стране до 1 июня 2023 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обсуждением вопроса. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге будет выпускать машины Lada

С весны 2022 до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению кабмина, в России действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем — в частности, ABS и ESP, — а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".

"Действие постановления правительства № 855 планируется продлить до 1 июня 2023 года", — сообщил агентству источник, отметив что документ продлевается в изначальном виде, изменения в параметры не вносятся.

Как ранее писали РИА Новости, российские автопроизводители — "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Камаз" — обратились в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года. Первые два — до июля 2024 года, последний — минимум до второго квартала 2024 года.