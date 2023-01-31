МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Власти планируют продлить действие упрощенных требований к выпуску машин

"Слова 1 февраля заменить словами 1 июня", — отмечается в тексте документа.

Ранее российские автопроизводители — "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Камаз" — обратились в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года. Первые два — до июля 2024 года, последний — минимум до второго квартала 2024 года.

Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в РФ с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем — в частности, ABS и ESP, — а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".

При этом, согласно постановлению, до 1 июня продлевается мораторий на обязательную установку устройств "Эра-Глонасс" на импортируемые физлицами автомобили. По информации источника РИА Новости, это будет последнее продление данного моратория. Российские производители кнопок SOS за минувший год локализовали производство, исключили влияние санкций на компонентную базу, обеспечивают весь текущий спрос и готовы к растущему ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта. В свою очередь, отечественные автозаводы с середины прошлого года вернули на конвейеры установку "Эра-Глонасс".