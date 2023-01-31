МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ намерен внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ — они будут ужесточены после 1 июня (срок, к которому истекают упрощенные правила по их производству в стране), сообщило министерство. Власти планируют продлить действие упрощенных требований к выпуску машин

"Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года", — говорится в сообщении.