МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Продажи подержанных легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 18,8%, до 4,86 миллиона штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "Автостат" сообщил о падении продаж новых автомобилей в России

"По итогам 2022 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4,86 млн единиц… это на 18,8% меньше, чем в январе-декабре 2021 года", — заявили в "Автостате".

Лидерами вторичного рынка среди российских регионов традиционно остались Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 12% от всех купленных подержанных машин в стране. По итогам минувшего года первое место заняла Москва: объем вторичного рынка составил 303,1 тысячи легковушек. Немногим меньший результат у Подмосковья — 299 тысяч легковых машин. При этом московский авторынок упал на 12,4%, а подмосковный — на 18%.

На третьем месте Краснодарский край с долей рынка более 5%. В регионе было продано 251,4 тысячи подержанных легковушек (-16,9% к прошлому году). Четвертый по объему в стране — вторичный рынок Санкт-Петербурга, который снизился на 13,2%, до 195,1 тысячи штук. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, жители которой в 2022 году приобрели 145,6 тысячи б/у машин (-14,5%).

"Почти весь топ-30 регионов, лидирующих по объему рынка подержанных машин, закончил год с отрицательной динамикой. Исключение составила только Чеченская Республика, вторичный рынок которой в 2022-м увеличился на 0,7%… Сильнее всего вторичный рынок упал в Пермском крае (-26,1%)", — добавили эксперты.