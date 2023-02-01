МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель BMW в среду заявил, что в связи с удорожанием сырья и ростом логистических издержек он поднял рекомендованные розничные цены на некоторые модели, продаваемые в Китае. Повышение цен вступает в силу незамедлительно. Поставки бренда BMW сократились на 5,1 процента за 2022 год

Как пишет газета Shanghai Securities News, BMW повысила в Китае рекомендуемые розничные цены производителя (MSRP) на 17 моделей, включая седаны 5-й серии и кроссоверы X5.

MSRP на кроссоверы были повышены на 7000-17 000 юаней (на 1037,25-2519,04 доллара), уточняет официальная деловая газета. "BMW регулярно пересматривает и устанавливает цены на свои продукты, чтобы гибко реагировать на изменения стоимости сырья и производственных затрат на автомобили", — пояснила компания в заявлении.

Автопроизводитель продает в Китае в основном модели с обычным двигателем внутреннего сгорания. Согласно BMW, последняя информация размещена на ее сайте и в приложении, а за уточнениями цен клиенты могут обратиться к автодилерам. При этом компания отказалась предоставить предыдущие цены для сравнения.

Повышения цен BMW контрастируют с недавними снижениями цен у производителей электромобилей — от Tesla до Xpeng, которые уменьшили цены на самые популярные модели ради защиты своих рыночных долей, пока спрос на крупнейшем авторынке в мире слабеет.

Судя по данным China Merchants Bank International, опубликованным во вторник, за первые 29 дней января средние дневные розничные продажи автомобилей BMW в Китае сократились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а общие продажи легковых машин упали на 45%.