МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Производитель электромобилей Evolute "Моторинвест" предлагает зафиксировать предельную цену электроэнергии для зарядки коммерческого электротранспорта в России на уровне 8 рублей за кВт.ч минимум на три-пять лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. МТС начнет выпуск мультимедийных систем для автомобилей, сообщили СМИ

"На совещании в Минэкономики в конце 2022 года "Моторинвест" предложил ряд мер для стимулирования развития электромобилей в России. Например, в компании считают нужным гарантировать цену зарядки коммерческого электротранспорта на уровне до 8 рублей за 1 кВт/ч минимум на три-пять лет", — пишет издание.

Кроме того, "Моторинвест" выступил за введение обязательной квоты на электромобили в 10% от закупок машин в парки такси и каршеринга. В компании не прокомментировали свои идеи, а в Минэкономразвития газете сообщили, что они прорабатываются.

Сейчас стоимость зарядки на публичных электрозарядных станциях (ЭЗС) составляет 15-25 рублей за 1 кВт.ч, рассказали изданию участники рынка. В российских автосалонах закончились Lada Vesta

Гендиректор каршеринг-сервиса "Ситидрайв" Эдуард Мингажев поддерживает предложение о потолке цен на топливо, но отмечает, что такая стоимость зарядки выглядит "слишком оптимистичной" с учетом роста тарифов на электроэнергию и инфляции. Вместе с тем в отрасли не поддерживают установление квот на закупки машин.

В "Россетях" отметили, что таксопарки и каршеринговые компании при переводе автопарков на электротранспорт смогут загрузить зарядную инфраструктуру на 60–70%. "Тогда себестоимость зарядки будет существенно снижена, что повлечет за собой уменьшение тарифов и гарантирует окупаемость проектов по установке ЭЗС в среднесрочной перспективе",— отметили в компании.

Завод "Моторинвеста" — первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO, а в ноябре — кроссовера Evolute i-JOY. На данный момент дилерская сеть Evolute охватывает семь регионов России: электромобили доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, Симферополе, Сочи и Ростове-на-Дону.