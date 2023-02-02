ПРАГА, 2 фев — ПРАЙМ. Компания Skoda Auto рассчитывает в 2023 году увеличить продажи в Чехии более чем на 5% и сохранить таким образом "свою" треть республиканского рынка продаж новых автомобилей, который должен превысить 200 тысяч, сообщил в четверг журналистам представителя фирмы Ян Малачек. Продажи Skoda на зарубежных рынках в 2022 году упали на 16,7 процента

"Но одновременно предполагается, что в этом году сохранятся проблемы 2022 года, связанные с нехваткой чипов, дефицитом компонентов у поставщиков, а также с военным конфликтом на Украине. Из-за этого продажи компании в Чехии упали на 7%, составив 62,9 тысячи проданных машин", — сказал Малачек.

Skoda Auto рассчитывает, что рост выпущенных на ее заводах электромобилей будет выше, чем в целом по рынку. В прошлом году она занимала треть сегмента, благодаря модели Enyaq. Одновременно будет расти и количество пунктов зарядки. В этом году их число должно превысить 5 тысяч по сравнению с 3,7 тысячи в минувшем году, при этом будет установлено не менее 150 быстрых зарядных станций, сообщил Малачек.

Во второй половине этого года компания намерена вывести на чешский рынок модернизированные модели Scala и Kamiq, а также новые поколения моделей Superb и Kodiaq. К 2026 году Skoda Auto рассчитывает запустить три новых электромобиля — большой семиместный внедорожник, компактный внедорожник и городской кроссовер.

При этом Малачек отметил, что падения цен на новые автомобили не ожидается. "Мы не можем рассчитывать на снижение цен. Если они и изменятся в меньшую сторону, то это произойдет в течение длительного периода времени", — сказал представитель фирмы.