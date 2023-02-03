С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это денег, нужно предоставлять льготные банковские кредиты, считает председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. В России построили более 700 автомобильных газозаправочных станций

Зубков в пятницу проводит в Петербурге совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России.

"Давайте мы сделаем какие-то кредиты более-менее недорогие для тех людей, кто хочет переоборудовать свой транспорт, личный транспорт… Почему мы не помогаем людям, что мы сидим, что мы высидим с вами? Надо приглашать банк, садиться, а для этого надо сначала собрать информацию, провести соцопрос (о заинтересованности в переоборудовании личного автомобиля под природный газ)", — сказал Зубков на совещании.

Ранее он сообщил, что газовые заправки "Газпрома" остаются убыточными из-за их низкой загрузки, которая вызвана недостатком автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива. По словам Зубкова, в России в 2022 году было выпущено 8 тысяч таких автомобилей, переоборудовано под природный газ — около 20 тысяч.