МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В приложение "Госуслуги. Авто" могут добавить сервис, позволяющий проверить электронный полис ОСГАО. Названо число россиян, получивших максимальную скидку по ОСАГО в 2022 году

С соответствующим предложением выступил глава ГИБДД Михаил Черников, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Как сообщается, Черников принял участие в мероприятии, посвященном межведомственной работе по повышению безопасности на дорогах. Глава Госавтоинспекции призвал продолжать внедрение современных технологий в работу ведомства и рассмотреть вопрос о дополнении сервиса "Госуслуги. Авто", который, по его мнению, обладает большим потенциалом.

Ранее в приложении уже появились электронные водительские удостоверения и цифровые копии СТС. При этом автомобилисты по-прежнему должны брать с собой документы в бумажной форме.