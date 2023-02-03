В приложении "Госуслуги. Авто" может появиться новый сервис
Глава ГИБДД предложил добавить в "Госуслуги. Авто" возможность проверки электронного ОСАГО
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В приложение "Госуслуги. Авто" могут добавить сервис, позволяющий проверить электронный полис ОСГАО.
С соответствующим предложением выступил глава ГИБДД Михаил Черников, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.
Как сообщается, Черников принял участие в мероприятии, посвященном межведомственной работе по повышению безопасности на дорогах. Глава Госавтоинспекции призвал продолжать внедрение современных технологий в работу ведомства и рассмотреть вопрос о дополнении сервиса "Госуслуги. Авто", который, по его мнению, обладает большим потенциалом.
Ранее в приложении уже появились электронные водительские удостоверения и цифровые копии СТС. При этом автомобилисты по-прежнему должны брать с собой документы в бумажной форме.