МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Иск немецкой климатической неправительственной организации Deutsche Umwelthilfe против BMW был необоснованным, сообщил во вторник окружной суд Мюнхена. Неправительственная организация, которая требует от автопроизводителя ужесточить свои цели по сокращению выбросов углекислого газа, заявила, что планирует подать апелляцию. Поставки бренда BMW сократились на 5,1 процента за 2022 год

Руководители Deutsche Umwelthilfe в своем иске призвали BMW прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году и ограничить выбросы до этого времени, чтобы остаться в рамках "углеродного бюджета", который они рассчитали для компании и который является частью глобального углеродного бюджета, составленного Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC).

Невыполнение этого требования нарушило бы их право на защиту от последствий изменения климата, закрепленное в законе об охране климата, принятом в Германии в 2021 году, утверждали в Deutsche Umwelthilfe.

По мнению суда, теоретически аргумент Deutsche Umwelthilfe может быть обоснованным, но пока нет достаточных доказательств того, что автопроизводитель угрожает их личным правам.

BMW уже установила цели, соответствующие Парижскому климатическому соглашению и существующим экологическим нормам, и пока не было очевидно, что этих целей недостаточно, добавил суд.

BMW приветствовала решение суда, заявив, что общественные дебаты о том, как достичь климатических целей, должны проходить через парламент и политические процессы, а не через законодательные органы.

Решение суда совпадает с решением окружного суда Штутгарта, принятым в сентябре 2022 года по аналогичному иску Deutsche Umwelthilfe против Mercedes-Benz, который организация также обжаловала.

Несколько истцов, которых поддерживает Greenpeace, также подали иски против Volkswagen, вердикты по которым ожидаются в этом месяце.