МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Компания "Русал" запустила производство литейных сплавов с низким углеродным следом из алюминиевого лома для автомобильной промышленности, говорится в сообщении металлургической компании. Эксперт заявил, что "Русал" будет решать вопрос цен на алюминий

"Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, запустил производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности. Это позволило "Русалу" сократить углеродный след новой продукции почти на 20%", — говорится в сообщении.

Новый сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства, сообщили в компании. В 2023 году "Русал" планирует расширить производство и увеличить содержание вторичного сырья до 30%.

"Наши клиенты продолжают подчеркивать важность экономики замкнутого цикла для устойчивого развития как автомобильной отрасли, так и промышленности в целом. Запуск производства новых сплавов с низким углеродным следом – наш своевременный ответ на растущий со стороны автомобильной индустрии спрос на снижение углеродного следа в собственных цепочках поставок", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по сбыту и маркетингу "Русала" Романа Андрюшина.

"Мы полагаем, что новый продукт "Русала" в сочетании с нашим лучшим в отрасли алюминием с низким углеродным следом ALLOW поможет нашим клиентам внедрить устойчивые закупки в свои цепочки поставок", — добавил он.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.