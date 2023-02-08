МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чтобы двигатель машины хорошо запускался в морозную погоду, нужно проверять состояние аккумулятора и периодически заряжать его с помощью специального устройства — такой совет в эфире радио Sputnik дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Водителям рассказали, как погода влияет на "настроение" двигателя

По его словам, обычно с трудностями с запуском двигателя, возникающими в холодное время года, сталкиваются те водители, которые ездят на короткие расстояния или подолгу не пользуются транспортным средством.

"Зачастую именно севший аккумулятор является причиной того, что пускового тока не хватает, и машина не может завестись при минусовой температуре. Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, которые контролируют ее жизнедеятельность, поэтому постепенно идет разрядка аккумулятора. В результате источник питания приходит в негодность, поэтому лучше периодически заряжать его принудительно. Есть специальные устройства, они стоят недорого, с их помощью можно пополнять емкость аккумулятора. Проверить работоспособность аккумулятора можно на любой станции техобслуживания", – сказал эксперт.

Он уточнил, что для тех водителей, которые каждый день проезжают несколько десятков километров, необходимости в дополнительной зарядке аккумулятора нет.

"Идеальный вариант для полной зарядки аккумулятора от нуля – около 300 километров. Мало кто проезжает такое расстояние ежедневно. Но если вы проезжаете хотя бы несколько десятков километров каждый день, аккумулятор заряжается. Скорее всего, этого будет достаточно", – сказал Хайцеэр.

По его словам, любой автоаккумулятор в среднем служит пять-шесть лет.

"У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем пять-шесть лет, и после этого нужно готовиться к тому, что он может прийти в негодность", – заключил эксперт.