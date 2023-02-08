МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Электромобили в том виде, в котором они существуют сегодня — все еще достаточно "грязный" вид транспорта, сделать их экологичнее может использование "энергоотходов", рассказал РИА Новости председатель совета директоров холдинга "Ротек", специализирующегося в том числе на энергетическом машиностроении, и соучредитель компании ТЭЭМП Михаил Лифшиц. Все городские службы Москвы постепенно переведут на электромобили

Тренд на сохранение окружающей среды становится все популярнее. Однако, как отметил Лифшиц, не все технологии, продвигаемые на рынке как зеленые, в действительности являются таковыми. Он рассказал, что при торможении мотор электромобиля вырабатывает энергию, которая рассеивается через нагрев, создавая энергетические отходы. Они, в свою очередь, напрямую влияют на окружающую среду, разогревая атмосферу. "В том виде, в котором он сегодня массово представлен, это достаточно грязный вид транспорта", – считает Лифшиц.

Стараясь сократить негативное воздействие на природу, производители электромобилей применяют систему рекуперации, которая накапливает собранную при торможении энергию, чтобы затем повторно ее использовать. По словам Лифшица, использование в этих целях конденсаторных накопителей гораздо эффективнее, чем литий-ионных батарей. Современная литий-ионная батарея способна запасать лишь 3-5% вырабатываемой двигателем энергии, во время как суперконденсаторы — до 30-35%.

Сегодня одним из наиболее развитых видов электротранспорта в России является трамвай. При этом в момент старта и торможения трамвай серьезно перегружает городскую электросеть, отдавая в нее пиковые токи. "Сделать нагрузку равномерной и здесь позволяет установка систем накопления энергии. Суперконденсатор принимает в себя вырабатываемую в процессе торможения энергию и возвращает его трамваю при следующем старте", — рассказал Лифшиц.

По данным ТЭЭМП, оснащение системами накопления трамвайного парка России позволило бы сократить выбросы углекислого газа на 180 тысяч тонн, сэкономить 49 тысяч тонн топлива. Глава "Ротека" рассказал, что суперконденсаторные системы накопления энергии уже прошли испытания на маршрутах Санкт-Петербурга и показали свою высокую эффективность.

Он также подчеркнул, что заводская предустановка суперконденсаторов лишь незначительно скажется на стоимости трамваев. "Трамвайный вагон обходится городу примерно в 100 миллионов рублей. Стоимость системы, которую мы на него ставим, не превышает 3 миллионов. То есть удорожание получается ниже 3%", – отметил Лифшиц. При этом примерно на 20% снижается потребление ископаемого топлива, сокращается нагрузка на окружающую среду, добавил он.