МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Южной Кореи заявил сегодня, что наложит совокупный штраф в размере 42,3 млрд вон (33,48 млн долларов) на трех немецких автопроизводителей за сговор с целью ограничения технологии очистки выхлопных газов для своих дизельных автомобилей. Суд в Германии признал иск Deutsche Umwelthilfe против BMW необоснованным

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi были вовлечены в сговор, который привел к снижению конкуренции и ограничению потребительского выбора, говорится в заявлении Корейской комиссии по справедливой торговле (KFTC).

Mercedes-Benz был оштрафован на 20,7 млрд вон, BMW — на 15,7 млрд вон, а Audi — на 6 млрд вон, сообщил регулятор, добавив, что Volkswagen не был оштрафован, поскольку не получил выручки, связанной с этим вопросом.

Автоконцерн Mercedes-Benz сообщил, что тесно сотрудничал с KFTC и "не должен будет платить штраф", ссылаясь на результаты аналогичного расследования Европейской комиссии.

"Это дело связано с тем же набором фактов, которые были предметом разбирательства Европейской комиссии, где Mercedes-Benz ходатайствовал о смягчении ответственности и не был оштрафован", — отметил представитель Mercedes-Benz.

"Ни в одном случае расследование не касалось соглашений или обмена информацией о ценах, объемах или разделе рынка", — добавил представитель