МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минпромторг России не подтвердил РИА Новости прекращение выдачи льготных кредитов на бензиновые машины, но допустил корректировку программы в будущем. Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску машин после 1 июня

"Запланированный на 2023 год объем финансирования по программе льготного автокредитования, в том числе на электромобили — 5,1 миллиарда рублей", — отметили в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи льготных автокредитов на машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Ранее в четверг об этом написало издание РБК со ссылкой на несколько дилерских центров.

"Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса", — уточнили в министерстве.

Актуальные условия условия программы льготного автокредитования — скидка 20% от цены автомобиля (для ДФО 25%), его стоимость при этом не должна превышать 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям; тем, кто впервые покупает автомобиль; а также военнослужащим – в том числе призванным по частичной мобилизации – их семьям и служившим в армии пенсионерам. Кроме того, льготы распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее года.

Под условия программы автокредитования попадают легковые и легкие коммерческие автомобили российского производства брендов Lada, УАЗ, ГАЗ, китайского Haval, собираемые в Тульской области, а также электромобили Evolute липецкого завода "Моторинвест".