МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Volkswagen в пятницу проведет собрание, чтобы обсудить перестановки в производственной сети и принять решение о строительстве нового завода для электроседана Trinity, сообщил источник, близкий к компании. Volkswagen изучит продажу завода в Калуге третьей стороне

План строительства нового завода для модели Trinity рядом со штаб-квартирой компании в Вольфсбурге был задуман при бывшем генеральном директоре Герберте Диссе, но в конце прошлого года был поставлен под сомнение.

В декабре глава бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что к началу февраля автопроизводитель примет решение, строить ли завод или просто производить новый электрический седан на своем главном заводе в Вольфсбурге, который будет иметь дополнительные мощности к моменту начала производства модели.

Совет также обсудит, какие новые модели могут быть произведены на заводе Volkswagen в Ганновере после окончания производства VW Bus 6.1, а также на заводе в Оснабрюке, которому могут поручить выпуск новой модели Porsche, сообщает издание Handelsblatt.

Работники опасаются, что 1000 рабочих мест в Ганновере могут оказаться под угрозой, если заводу не будет выделена новая модель, сообщила газета со ссылкой на источники.

Наблюдательный совет проведет еще одно собрание в начале марта, чтобы завершить разработку планов и подготовиться к их презентации 14 марта на ежегодной конференции по результатам деятельности автопроизводителя, сообщил источник.