МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "РусГидро" в 2022 году ввело почти 20% от общего количества открытых в России быстрых зарядных станций для электромобилей — 75 единиц, сообщила компания. Эксперт рассказал, что активирует производство электромобилей в России

По итогам прошлого года в 12 регионах страны введены в эксплуатацию 439 быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС), заявили в четверг в Минэнерго РФ.

"Почти 20% от этого количества – 75 ЭЗС – станции "Русгидро", — отмечается в сообщении.

Электрозарядная сеть компании на сегодняшний день в целом насчитывает уже 136 станций в 28 регионах России. Ежемесячно на станциях энергокомпании совершается более 10 тысяч зарядок электромобилей, приводят данные в энергокомпании.

"Русгидро" реализует масштабный проект "Шелковый путь", в рамках которого электрозарядная сеть соединит Москву с Владивостоком. На всей протяженности трассы компания устанавливает зарядные станции с расстоянием между ними не более 150 километров.