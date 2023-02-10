МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Renault SA ведет переговоры с производителем грузовиков Volvo AB о сотрудничестве в проекте нового электрического фургона французского автоконцерна, чтобы противостоять конкурентам, таким как Stellantis NV. Об этом сообщили осведомленные источники. Renault сократит долю в Nissan до 15 процентов

Переговоры со вторым по величине в мире производителем грузовиков о модели FlexEVan, которая должна поступить в продажу в 2026 году, продолжаются. Нет уверенности, что соглашение будет достигнуто. План включает партнера Renault — Nissan Motor Co, уточнили источники.

Renault будет продавать FlexEVan вместе с Nissan в Европе, заявили компании на этой неделе, назвав этот проект одним из 10, над которыми они продолжат сотрудничать в рамках преобразованного альянса. Сделка, заключенная на этой неделе, открыла Renault путь к сотрудничеству с новыми партнерами, чтобы лучше справиться с переходом на электромобили. К числу таких партнеров относятся на данный момент китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. и Qualcomm Inc.

Новый фургон, работающий только на аккумуляторах, пополнит линейку легких коммерческих автомобилей Renault, в которую входит модель Kangoo, проданная в прошлом году в количестве более 330 000 единиц, и будет базироваться на так называемом плоском "скейтборд"-шасси. Автомобиль будет предназначен для городских служб доставки и будет оснащен полным набором коммуникационных возможностей для управления парком в режиме реального времени, заявил гендиректор компании Лука де Мео в ноябре на дне рынка капитала.

Тогда де Мео сказал, что Renault планирует создать Flexis, партнерство с производителем компонентов для разработки специализированной электроплатформы для нового семейства фургонов. Renault уже ведет переговоры с логистическими операторами и крупными заказчиками автопарков для потенциального сбора предварительных заказов, сказал тогда генеральный директор.

Stellantis, которая продает фургоны под брендами Citroen, Fiat, Peugeot и Opel-Vauxhall, в прошлом году поставила более 500 000 легких коммерческих автомобилей в Европе, сообщил ее пресс-секретарь. Глобальные показатели будут опубликованы в рамках результатов за полный год 22 февраля.