САМАРА, 10 фев — ПРАЙМ. "АвтоВаз" в пятницу запустил предсерийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, планируется, что серийный выпуск автомобилей начнется в начале марта, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. "АвтоВАЗ" сможет выпускать до 70 тысяч машин в год на бывшем заводе Nissan

Ранее модели Lada Vesta собиралась на предприятии компании в Ижевске, однако в августе было принято решение перенести производство на основную площадку. В ноябре 2022 года "АвтоВАЗ" сообщил, что собрал на заводе в Тольятти первую тестовую Lada Vesta NG.

"В пятницу, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG", — говорится в сообщении.

Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, в апреле новые машины появятся в продаже, уточнили в правительстве региона. В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" продолжит процессы подготовки к серийному производству L ada Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).