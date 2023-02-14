МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Столица поставит три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "Яндекс Такси" стал доступен в Мозамбике и Намибии

"Три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Завод "Москвич" и группа компаний "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год", — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что в этом году "Москвич" планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть — 52 центра в 23 городах России.

"Благодаря перезапуску производства на "Москвиче" компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг. Только для московского рынка этим сервисам требуется от 30 тысяч до 40 тысяч новых машин в год", — добавил Собянин.

Городской кроссовер "Москвич 3" – это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич", сообщал автопроизводитель. Новая машина будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Ее стоимость начинается от 1,97 миллиона рублей.

Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.