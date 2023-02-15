МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Автодилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Число китайских автосалонов в России перевалило за тысячу

"Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик", — сообщил директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Максим Златокрылец, отвечая на вопрос о росте цен на китайские машины в ближайшие три месяца.

Он также уточнил, что пик роста пришелся на весну 2022 года. При этом если рост цен корейских и японских брендов был вызван ограничением доступности, то повышение цен китайских брендов было обусловлено общим трендом на рынке и возможностью для них стремительно увеличить прибыльность.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили тенденцию резкого роста цен на китайские машины весной. По некоторым моделям они подорожали на миллион и более. Тем не менее далее в течение года рост цен был умеренным. "Существенный рост цен китайских производителей в прошлом году замедлился в 2023 году из-за низкой покупательской активности. Рост самой доли рынка наблюдается естественным образом, так как по сути нет явной конкуренции кроме отечественных брендов. Но в ближайшее время рост цен если и будет, то незначительный при текущих условиях экономики", — отметили в ассоциации.

"В течение 2022 года цены на китайские авто в России выросли от 30% до 75%. Новый автомобиль из КНР можно купить от 2 миллионов рублей. Предположительно в ближайшие месяцы цены на зарубежные авто (включая китайские — ред.) могут вырасти в среднем на 10%. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и от маршрутов логистических цепочек", — добавили в "Автодоме". Дилер также не исключил, что с учетом сниженного потребительского спроса на автомобили в РФ в ближайшие месяцы китайские автобренды будут удерживать цены на уровне конца 2022 года.

В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали, что цены на новые китайские автомобили не снизятся, поскольку предпосылок к этому нет. При этом объем их продаж на российском авторынке может составить 40%, благодаря появлению новых брендов (Omoda, Tank) и расширению дилерской сети.