ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. В прошлом президент автоконцерна Toyota, а затем почетный председатель директоров Сёитиро Тоёда, сын основателя компании, умер на 98-м году жизни, сообщил телеканал NHK. Toyota создаст новое поколение электромобилей к 2026 году

Он является старшим сыном Киитиро Тоёда, который основал автомобильную компанию Тойота в 1937 году.

Сёитиро Тоёда возглавил компанию по продажам автомобилей "Тойота" в 1981 году, а уже в следующем за счет объединения ранее отдельных составляющих компании создал автоконцерн Toyota в его нынешнем виде. Считается, что он стал основоположником корпоративной философии "кайдзэн" — концепции постоянного ежедневного улучшения и совершенствования компании и ее продукции. При нем был открыт первый заграничный завод автоконцерна в американском штате Кентукки.

С 1999 года он стал почетным председателем совета директоров, но и в этом качестве оказывал поддержку своему сыну Акио Тоёде, который возглавил автоконцерн.

До своего 98-летия Сёитиро Тоёда не дожил две недели.