МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. На российском рынке автомобильных масел увеличилось количество контрафактной продукции после ухода оттуда ряда иностранных производителей смазочных материалов, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Водителям рассказали, как погода влияет на "настроение" двигателя

"Сейчас нарваться на подделку очень просто. Свято место пусто не бывает – раз нет настоящих иностранных брендов, привезут поддельные. Если раньше контрафакт поставлялся в небольших канистрах, то теперь подделывают даже так называемые баррели, бочки", — отметил он.

По словам эксперта, по этим причинам стоит покупать масло у проверенных организаций, которые всегда им торговали. "Если вы уже несколько лет пользуетесь услугами определенной станции техобслуживания, там тоже нет смысла вас обманывать. Самое главное – отказаться навсегда от покупки масла по объявлениям на маркетплейсах, на непонятных авторынках и по очень низким ценам", – рекомендует Ракитин.

Он предупредил, что если пытаться сэкономить на моторном масле, то есть риск потерять машину.

"Контрафакт – по сути, не масло, это может быть что угодно. Некоторые особо "талантливые" изготовители подделок наливают в канистры подкрашенное растительное масло. История очень похожа на фальсифицированный алкоголь, коньяк или виски, когда в бутылке может оказаться любая жидкость коричневого цвета. Если вы выпьете некачественный алкоголь, получите проблемы со здоровьем. Залили некачественное масло, и ваш автомобиль отправляется на свалку. Двигатель может встать буквально через километр после того, как вы начнете движение", – подчеркнул Ракитин.

По его словам, смазочные масла, выпущенные под российскими брендами, ничем не уступают продукции крупнейших международных компаний. Автоэксперт дал совет — лучше покупать отечественное моторное масло, а не рисковать, что продадут подделку.

"Большой международный бренд – это всегда крупные вложения в маркетинг, чего многие наши компании себе позволить не могли. Сейчас российские бренды активизировались. Если кто-то из владельцев автомобилей волнуется по поводу качества и соответствия отечественного масла их двигателю, то беспокоиться не о чем. У многих российских масляных брендов есть допуски, сертификаты от известных мировых производителей, таких как Volkswagen Group, Mercedes, BMW. Использование смазочных материалов наших нефтяных компаний в импортных двигателях абсолютно допустимо", – заключил Ракитин.