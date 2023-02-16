МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Для введения в РФ штрафов за превышение средней скорости потребуется внести изменения в административный кодекс, заявили РИА Новости опрошенные автоэксперты, разошедшиеся во мнениях относительно эффективности подобной меры: с одной стороны, это может сработать на крупных трассах, с другой – водители и так уже воспринимают такие наказания в качестве "дополнительной платы за право проехать побыстрее". "Коммерсант": в России появятся новые штрафы для автомобилистов

Ранее СМИ сообщили, что на встрече в Госдуме представители профильных министерств обсудили возможность вернуть штрафы за превышение средней скорости на отдельных участках дорог.

По словам зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александра Холодова, штрафа за среднюю скорость юридически никогда и не было, поэтому внедрять такую практику в теории в России будут впервые.

"Там (раньше) пытались штрафовать так, считая, что это можно, но в штрафе требуется указать место нарушения и конкретное нарушение, а не рассчитанное", — подчеркнул Холодов.

По его словам, во многих других странах штрафы за среднюю скорость показали свою эффективность — особенно на дорогах между населенными пунктами.

"Например, в Тибете, где одна дорога, особо нет населенных пунктов — не много камер ставить, а в начале и в конце. У нас тоже есть трассы платные, например Москва-Петербург, можно поставить в начале и в конце и определять нарушение водителя, поэтому эффективность в некоторых случаях есть, особенно где большие трассы, где народ ездит от начала и до конца", — считает Холодов.

Кроме того, по словам эксперта, технически сделать это проще, чем устанавливать обычные камеры, которые нужно ставить по всей дороге, в то время как камеры для средней скорости можно установить в начале и в конце пути. Камеры видеофиксации помогут штрафовать за выброс мусора из автомобилей

"Как автомобилист, которого штрафуют, я не могу поддержать инициативу, но я понимаю, что здравый смысл в этом есть и в других странах это показало свою эффективность — тот же Китай, например", — отметил Холодов.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что штрафы за превышение средней скорости несомненно введут, даже несмотря на то, что ранее такая практика считалась неправовой.

"Именно так оно и будет, несмотря на то, что Верховный суд сказал, что все это незаконно, поскольку даже если ввести в закон понятие средней скорости, которое сегодня отсутствует, то все равно остается проблема – нарушение, за которое можно наказать водителя, характеризуется местом совершения", — отметил он.

По словам собеседника агентства, при вычислении средней скорости непонятно, где именно произошло нарушение, что важно для дальнейшего разбирательства — например, от этого зависит, в суде какой территории будет рассмотрено дело о правонарушении. "Это будет колоссальным препятствием при возвращении этой нормы в ПДД или в кодекс об административных правонарушениях, это единственное, что может помешать", — считает Травин.

Он не исключил, что преодолеть эту сложность могут попытаться, приняв соответствующие правки в кодекс – "что, да, (нарушения скорости – ред.) рассматриваются по месту совершения, за исключением средней скорости". По мнению Травина, подобные новшества могут иметь под собой "коммерческие интересы", в угоду которым могут быть принято такое "совершенно нелогичное и необоснованное" условие.

В целом, эксперт назвал практику введения новых штрафов неэффективной. "Вся система видеофиксации превратилась в коммерческий проект и никак не влияет на снижение нарушений правил дорожного движения. Водитель просто привык, что это дополнительная плата за право проехать побыстрее, на сознание водителя это не действует", — считает Травин.