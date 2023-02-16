МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сотрудники завода американского производителя электромобилей Tesla в Буффало, штат Нью-Йорк, пожаловались на увольнения в связи с их планами по созданию первого в истории компании профсоюза, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. Tesla повысила цены на Model Y в США

"Профсоюз Workers United Upstate New York подал в среду заявление в Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB), обвинив автопроизводителя в увольнениях сотрудников "в отместку за профсоюзную деятельность", — пишет агентство.

По данным Рейтер, Tesla уволила более 30 работников. Кроме того, сотрудникам пришло письмо с обновленной политикой компании, в рамках которой запрещается запись рабочих встреч без разрешения всех участников.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники на заводе компании в Буффало планируют объединиться в первый в истории компании профсоюз в попытках добиться улучшения условий труда и заработной платы. Помимо повышения зарплаты и гарантии занятости, сотрудники хотели получить право голоса при принятии решений на рабочем месте, а также ограничить контроль, систему оценивания и производственное давление.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.