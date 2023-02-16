МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Продажи нового китайского городского седана Kaiyi E5, производство которого было запущено в конце января на калининградском "Автоторе", начнутся в России в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе автохолдинга. Назван объем выплат российских страховщиков по ОСАГО в 2022 году

"Старт продаж запланирован на март", — ответили в компании, отвечая на вопрос о начале продаж Kaiyi E5.

О сотрудничестве "Автотора" и китайской Kaiyi стало известно в январе. Согласно планам калининградского холдинга, до конца года на конвейер встанет еще три модели Kaiyi. На первоначальном этапе на предприятии будет вестись промышленная сборка на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства. Производственный план на 2023 год по бренду — 30 тысяч машин.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности предприятия — около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, на данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.