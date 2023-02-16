МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Киа Россия и СНГ" — официальный представитель Kia на российском рынке — отзывает почти 5,5 тысяч автомобилей модели Sorento в РФ, говорится в сообщении Росстандарта. Дилеры сообщили о приостановке работы приложений Skoda, Kia и Nissan

"Отзыву подлежат 5455 автомобилей Kia Sorento, реализованных в период с 2021 г. по 2022 г. с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет проведено обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией.

Уполномоченные представители компании "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.