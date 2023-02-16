МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 360 тысяч машин из-за возможных ошибок в работе программного обеспечения для автономного вождения, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). СМИ узнали о массовых увольнениях сотрудников завода Tesla в США

"Tesla отзывает некоторые автомобили Model S и Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов, оснащенные программным обеспечением Full Self-Driving Beta (FSD Beta) или ожидающие его установки", — говорится в сообщении. Всего отзывается 362 758 электромобилей.

NHTSA отмечает, что из-за FSD Beta автомобиль может небезопасно вести себя на перекрестках. Также система может "неудовлетворительно" реагировать на изменения установленных ограничений скорости или не в полной мере учитывать превышение скорости водителем.

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал в Twitter сообщение NHTSA. "Слово "отзыв" для беспроводного обновления программного обеспечения является анахронизмом и просто неверным!", — написал он в ответ одному из пользователей.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.