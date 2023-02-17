Президент "АвтоВАЗа" оценил долговую нагрузку компании в более чем сто миллиардов рублей
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Долговая нагрузка "АвтоВАЗа" составляет более 100 миллиардов рублей, автопроизводитель стремится ее минимизировать, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Достаточно высокая. Она составляет более 100 миллиардов рублей. Конечно, она, носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь. При этом — особенно с учетом прошлогодней высокой ставки Центрального банка — мы заплатили более 10 миллиардов процентов на группу. То есть эти деньги могли быть направлены на развитие "АвтоВАЗа" и предприятий компонентной отрасли, разработку новых моделей", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о долговой нагрузке предприятия.
"Эта нагрузка достаточно велика для той финансовой модели, по которой мы работаем. Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что может быть будут приняты какие-то механизмы, которые могут поддержать", — добавил Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://auto.1prime.ru/auto/20230217/839836237.html