МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Долговая нагрузка "АвтоВАЗа" составляет более 100 миллиардов рублей, автопроизводитель стремится ее минимизировать, сообщил президент компании Максим Соколов. "Москвичей" поставили в российские города, сообщил автозавод

"Достаточно высокая. Она составляет более 100 миллиардов рублей. Конечно, она, носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь. При этом — особенно с учетом прошлогодней высокой ставки Центрального банка — мы заплатили более 10 миллиардов процентов на группу. То есть эти деньги могли быть направлены на развитие "АвтоВАЗа" и предприятий компонентной отрасли, разработку новых моделей", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о долговой нагрузке предприятия.

"Эта нагрузка достаточно велика для той финансовой модели, по которой мы работаем. Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что может быть будут приняты какие-то механизмы, которые могут поддержать", — добавил Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).