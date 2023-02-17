МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров разрешат в РФ с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва — Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва — Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", говорится в сообщении "Автодора". СМИ: водители электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам

"Правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартует с 1 марта и проводится в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующее поручение подписал первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов", — отмечается в сообщении.

"Механизм подготовлен Минэкономразвития совместно с Государственной компанией "Автодор". Разработан порядок бесплатного проезда для владельцев (физических лиц) электромобилей как отечественного, так и зарубежного производства до конца 2023 года", — добавили в госкомпании.

В "Автодоре" также уточнили, что на электромобиле можно будет проехать по автомобильным дорогам М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). СМИ: водители электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам

По словам замглавы Минэкономразвития, для того, чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги". А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass.

Статус "Электромобиль" позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения.

"При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя", – пояснил зампредседателя правления "Автодора" Константин Макиев.