МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Mercedes-Benz Group сегодня отчиталась о росте прибыли за 2022 год более чем на 25% до 20,5 млрд евро при повышении выручки на 12%. Показатели превзошли оценки аналитиков. При этом компания предупредила о снижении прибыли в этом году из-за экономической неопределенности. "Автотор" анонсировал начало продаж нового китайского седана Kaiyi E5

Скорректированная рентабельность продаж бизнеса легковых автомобилей Mercedes-Benz Cars составила 14,6%, что соответствует прогнозного диапазону компании 13%-15%.

Mercedes-Benz прогнозирует снижение скорректированной рентабельности в этом году до 12%-14% и более низкую прибыль группы по сравнению с 2022 годом, хотя объемы продаж бизнеса Mercedes-Benz Cars, как предполагается, сохранятся на прежнем уровне.

Компания также предложит выплатить дивиденд в размере 5,20 евро на акцию против 5 евро годом ранее. Таким образом, выплаты составят 5,6 млрд евро. "Москвичей" поставили в российские города, сообщил автозавод

По словам компании, объем поступивших заказов в Европе и продажи на китайском рынке в 4-м квартале были вялыми из-за коронавирусных ограничений. При этом спрос в США остался высоким. Продажи автомобилей высшего ценового сегмента в этом году, как ожидается, немного увеличатся после особенно сильного роста в 2022 году.

Прибыль Mercedes-Benz за 4-й квартал составила 5,4 млрд евро, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне 5 млрд евро.

Вчера компания заявила, что к 2025 году выкупит собственные акции на сумму до 4 млрд евро.

Скорректированный свободный денежный поток Mercedes-Benz в промышленном бизнесе составил 9,29 млрд евро, что на 8% ниже, чем годом ранее.