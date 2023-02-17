МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" обсуждает поставки автомобилей Lada Niva в страны Ближнего Востока, сообщил президент компании Максим Соколов. Назван размер долговой нагрузки "АвтоВАЗа"

"Мы рассчитываем, что со следующего года экспорт начнет активно восстанавливаться и при этом уже в этом году принимаем активные действия, чтобы заявить о себе на новых рынках: африканском, латиноамериканском, ближнеазиатском, даже на Ближнем Востоке. Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока", — сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

Согласно ранее озвученному плану компании, "АвтоВАЗ" планирует экспортировать в 2023 году 20 тысяч автомобилей Lada, рассматриваются новые экспортные рынки.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).