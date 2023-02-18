МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Москва к 2025 году планирует устанавливать около 300 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) ежегодно, а также выйти на цифру порядка двух тысяч медленных ЭЗС, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Автодор" рассказал, какие трассы станут бесплатными для электромобилей

"За 2022 год в Москве электромобили использовали городскую зарядную инфраструктуру около 82 тысяч раз — это в 15 раз больше, чем за весь 2021 год. Планируем к 2025 году устанавливать около 300 быстрых ЭЗС ежегодно, а также выйти на цифру порядка 2 тысяч медленных ЭЗС. Уже в этом году начнем ставить зарядки мощностью до 150 кВт — это поможет заряжать авто в несколько раз быстрее", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году в столице запустили городской проект "Энергия Москвы", благодаря которому были установлены 187 зарядных станций в едином дизайне. А всего в Москве уже установлено 395 ЭЗС для активного перехода жителей на личный электротранспорт.

Добавляется, что проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Москве смогут использовать и в других регионах страны. По мнению столичного дептранса, это помогает развивать российские IT-технологии и производство отечественных зарядных станций.

"Владельцы электрокаров с 2020 года также освобождены от уплаты транспортного налога, с 2013 года парковка для них бесплатна. Для компаний такси и каршеринга с 2022 года действует двойная субсидия на лизинг электромобилей", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.